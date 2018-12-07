نشر 65 ألف شرطي في أنحاء فرنسا قبيل تظاهرات السبت

أعلنت الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، عزمها نشر أكثر من 65 ألف شرطي في أنحاء البلاد لتأمين التظاهرات المرتقبة السبت.

وجاء ذلك في كلمة لرئيس الوزراء إدوارد فيليب بمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).

وأوضح “فيليب” أن الخطوة “تأتي لمواجهة أعمال شغب محتملة” في الموجة المقبلة من احتجاجات “ذوي السترات الصفراء”.

والأربعاء، أعلنت الحكومة إلغاء ضرائب على الوقود كان من المقرر فرضها خلال العام المقبل 2019، على خلفية احتجاجات “ذوي السترات الصفراء”.

واحتجاجات “السترات الصفراء” ضد الضرائب وارتفاع تكاليف المعيش، والتي عمت مدنا مختلفة منذ 17 نونبر الماضي، شهدت مقتل 4 أشخاص وإصابة المئات، وسط اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

واعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون أن المشاركين في احتجاجات باريس، السبت الماضي، “مجموعة من الغوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن مطلب مشروع”، ما أثار انتقادات على نطاق واسع.