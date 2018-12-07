فيلم "كفارناحوم" للمخرجة اللبنانية لبكي يترشّح لـ"غولدن غلوب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ترشّح فيلم "​كفرناحوم" الحائز على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان الدولي الصيف الماضي، لجائزة غولدن غلوب العالمية، بحسب ما أعلنت مخرجته اللبنانية نادين لبكي، يوم الخميس.

وفي الرابع والعشرين من شهر شباط/ فبراير من العام المقبل، ستُفتتح جوائز غلوب، التي يختار أعضاء رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية الفائزين بها موسم جوائز هوليوود والذي يختتم بجوائز (أوسكار)، وسينافس فيلم لبكي على جائزة فئة الفيلم الأجنبي التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات الأميركية.

غلاف الفيلم (تويتر) غلاف الفيلم (تويتر)

ونقل "تلفزيون الجديد" عن لبكي قولها إنها تعيش في عيد مضيفة: "لا نصدق لأننا تعبنا كثير على الفيلم، فريق العمل كان عبارة عن عائلة وهذه العائلة هي جزء من هذا النجاح".

وقالت لبكي عن احتمال فوزها بالأوسكار: "هذا حلم كبير أتمنى أن أصل إليه".

وأظهر مقطع فيديو تناقله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل لبكي حينما علمت بترشح فيلمها للجائزة.

ويروي (كفرناحوم) قصة الطفولة المعذبة والاستعباد المعاصر ومفهوم الحدود ويتناول سيرة طفل سوري لاجئ في لبنان،واختارت لبكي ممثلين ناشئين لبطولة فيلمها وحرصت على انتقاء من يعيشون حياة غير مستقرة مثل شخصيات فيلمها وبينهم ممثلة دخلت السجن أثناء التصوير.

بعض المُشاركين بالفيلم مع المخرجة لبكي (تويتر) بعض المُشاركين بالفيلم مع المخرجة لبكي (تويتر)

وتدور أحداث فيلم الدراما الواقعية، الذي يبدأ وينتهي بمشهد في قاعة محكمة حيث يُقاضي زين والديه اللذين أنجبا عددا كبيرا من الأطفال لأنهما جاءا به إلى الحياة، في أحياء بيروت الفقيرة وتحكي عن حياة زين وهو طفل يبلغ من العمر 12 عاما ويحاول دون جدوى منع تزويج شقيقته الصغرى.