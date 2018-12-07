شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات الطلاب وذوي السترات الصفراء مستمرة في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

طلاب فرنسيون يتظاهرون في باريس ضد إصلاحات تعليمية (أ ف ب)

طلاب فرنسيون يتظاهرون في باريس ضد إصلاحات تعليمية (أ ف ب)

تواصلت الاحتجاجات في أنحاء فرنسا أمس الخميس، مع تنامي الغضب إزاء الإصلاحات التي يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون وانخفاض مستويات المعيشة.

واشتبك طلاب مع الشرطة وحرقوا بعض السيارات وواصلت حركة ذوي السترات الصفراء احتجاجاتها.

» قلق حكومي

وقال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أمس: إن السلطات قلقة من انطلاق موجة أخرى من «العنف الهائل» والشغب في باريس مطلع الأسبوع المقبل من جانب محتجي حركة (السترات الصفراء).

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب الأربعاء: إن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود التي كانت مقررة في عام 2019، بعد يوم من إعلانها تعليق العمل بهذه الزيادة لستة أشهر، في محاولة يائسة لنزع فتيل أسوأ أزمة تمر بها رئاسة ماكرون.

» اعتقال طلاب

من جهة أخرى، أكد مصدر في الشرطة الفرنسية الخميس إلقاء القبض على نحو 146 شخصا، يبدو أنهم من طلبة المرحلة الثانوية، بالقرب من إحدى المدارس الواقعة خارج العاصمة الفرنسية، باريس.

وقال المصدر: إن الاعتقالات جرت بعد وقوع أعمال تخريب في بلدة مانت-لا-جولي.

وأفادت وسائل إعلامية محلية بأن هناك مدارس ثانوية أخرى في منطقة باريس، ومناطق أخرى بأنحاء فرنسا، شهدت أيضا تجمعات للطلبة وإقامة حواجز.

» مطالب جديدة

وذكرت صحيفة «لو باريزيان»: أن شكاوى الطلبة تضمنت تنفيذ إصلاحات للتعليم، وتوفير منصة إلكترونية جديدة من أجل تخصيص أماكن في الجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الطلبة كانوا يرغبون في إظهار دعمهم لحركة «السترات الصفراء»، ضد فرض زيادة الضريبة على البنزين والديزل.

ومن جانبه، أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء، زيادة الضرائب على البنزين والديزل، والتي كانت السبب وراء حركة «السترات الصفراء»، التي شهدت إقامة حواجز وتنظيم احتجاجات في أنحاء فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي.