انت الان تتابع طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ ص

طاهر محمد طاهر

تحدث طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في الفترة المقبلة، مؤكدًا انهما ناديين كبيرين، لكن رغبته الأولى ستظل العودة للاحتراف في أوروبا. وأشار طاهر، خلال تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»، إلى أنه سينتظر حتى نهاية الموسم للنظر في العروض المقدمة إليه، وستكون الأولوية للاحتراف الخارجي، موضحًا أنه في حالة انتقاله للنادي الأهلي سيكون حلمه المشاركة في بطولة إفريقيا، لكنه في الوقت الحالي يركز فقط مع فريق المقاولون.

وأكد اللاعب الشاب، أن طموحه في الفترة القادمة هو الانضمام للمنتخب الوطني والتواجد بشكل مستمر، والحصول على فرصة احتراف مناسبة في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة أن ذلك أصبح حلم أي لاعب بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم محمد صلاح.وارتبط اسم طاهر محمد طاهر، خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال للنادي الأهلي، وذلك