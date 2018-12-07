انت الان تتابع طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ ص
طاهر محمد طاهر
تحدث طاهر محمد طاهر، نجم المقاولون العرب، عن مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه في الفترة المقبلة، مؤكدًا انهما ناديين كبيرين، لكن رغبته الأولى ستظل العودة للاحتراف في أوروبا. وأشار طاهر، خلال تصريحات تليفزيونية، لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»، إلى أنه سينتظر حتى نهاية الموسم للنظر في العروض المقدمة إليه، وستكون الأولوية للاحتراف الخارجي، موضحًا أنه في حالة انتقاله للنادي الأهلي سيكون حلمه المشاركة في بطولة إفريقيا، لكنه في الوقت الحالي يركز فقط مع فريق المقاولون.
وأكد اللاعب الشاب، أن طموحه في الفترة القادمة هو الانضمام للمنتخب الوطني والتواجد بشكل مستمر، والحصول على فرصة احتراف مناسبة في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة أن ذلك أصبح حلم أي لاعب بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم محمد صلاح.وارتبط اسم طاهر محمد طاهر، خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال للنادي الأهلي، وذلك
وأكد اللاعب الشاب، أن طموحه في الفترة القادمة هو الانضمام للمنتخب الوطني والتواجد بشكل مستمر، والحصول على فرصة احتراف مناسبة في أحد الدوريات الأوروبية، خاصة أن ذلك أصبح حلم أي لاعب بعد النجاح الكبير الذي حققه النجم محمد صلاح.
وارتبط اسم طاهر محمد طاهر، خلال الفترة الأخيرة، بالانتقال للنادي الأهلي، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى جيد هذا الموسم، وانضمامه للمنتخب الوطني الأول، في ظل رغبة مسؤولي القلعة الحمراء في دعم الفريق بصفقات قوية، بعد خسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال.
وشارك طاهر مع الذئاب هذا الموسم في 12 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4 أهداف أخرى.
شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: هدفي تكرار تجربة محمد صلاح (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .