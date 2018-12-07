انت الان تتابع أيمن يونس: الكرة المصرية في خطر (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٣ ص

أيمن يونس

أكد أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، أن المناخ الكروي بمصر في خطر، وأن التعصب والتطرف إزدادا بشدة في الآونة الأخيرة وهو ما قد يؤدي إلى كارثة، ويجب وضع ضوابط محددة على الجميع، معلقًا: «ما ينفعش كل واحد يطلع يتكلم على التاني بأسلوب غير لائق». وأوضح يونس، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، ببرنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن حديثه يهدف الحفاظ على شكل كرة القدم في مصر، وما يهمه في النهاية هو مشاهدة بطولة دوري قوية بصرف النظر عن اسم البطل في النهاية.

وتابع لاعب المنتخب الوطني السابق: «ما ينفعش كل حاجة في البلد دي نقسمها، من حق الكل يتنافس على البطولة لكن لازم احترام الجميع، والتراشق مرفوض من الجميع، لأن كرة القدم مرآه للمجتمع المصري ككل».وانتقد يونس، الأربعاء، تصريحات سيدعبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، عقب مباراة الجونة، مشددًا أن الاتحاد