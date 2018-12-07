انت الان تتابع نجم المصري: مصطفى يونس اتظلم في منصب المدير الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٧ ص
مصطفى يونس
يرى عمرو الدسوقي، لاعب النادي المصري السابق، أن مصطفى يونس، المدير الفني للفريق البورسعيدي، تعرض للظلم بسبب قرار مجلس إدارة النادي بإسناد منصب المدير الفني له خلفًا لميمي عبد الرازق، رغم تعيينه مديرًا للكرة قبلها بأيام قليلة. وأشار الدسوقي، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، ببرنامج «ملعب ON»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة «ON sport»، أن مصطفى يونس مظلوم ولا يستحق الهجوم عليه بسبب تراجع نتائج المصري في الفترة الأخيرة. وأعرب الدسوقي عن حزنه الشديد لخسارة فريقه أمام الزمالك، الخميس، بهدفين دون رد.
من جهته قال يونس عقب المباراة: «لعبنا أمام فريق كبير وقوي، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بالدوري هذا الموسم، قدمنا مستوى جيد رغم الهزيمة، والجميع يعلم أنني توليت المهمة في وقت صعب وأشركت لاعبين جدد، خاصة وأن الفريق يحتاج العديد من الصفقات والدعم».وتابع: «لم نظهر بالشكل الأمثل في الشوط الأول، ولكن تم
من جهته قال يونس عقب المباراة: «لعبنا أمام فريق كبير وقوي، وأعتقد أنه المرشح الأول للفوز بالدوري هذا الموسم، قدمنا مستوى جيد رغم الهزيمة، والجميع يعلم أنني توليت المهمة في وقت صعب وأشركت لاعبين جدد، خاصة وأن الفريق يحتاج العديد من الصفقات والدعم».
وتابع: «لم نظهر بالشكل الأمثل في الشوط الأول، ولكن تم تعديل الأوضاع في الشوط الثاني، وأضعنا العديد من الفرص، كان ينقصنا إحراز هدف، ولكن في النهاية هذه كرة قدم، الفريق يلعب كل 3 أيام مباراة وهو ضغط كبير من المباريات».
وشدد المدير الفني للمصري على أن القادم أفضل، خاصة وأنه بدأ يصلح ما تم إفساده خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لا يجب محاسبته إلا عند إضافة لاعبين وخوض فترة إعداد مميزة، مضيفا: «أنا الآن أعمل على تصحيح الأوضاع فقط، وأنا في انتظار قرار مجلس الإدارة سواء بالبقاء أو الرحيل».
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المصري: مصطفى يونس اتظلم في منصب المدير الفني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .