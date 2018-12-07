انت الان تتابع الحضري: مانويل جوزيه أفضل مدير فني تدربت معه (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٦ ص

عصام الحضري

برغم الخلافات التي دارت بينهما خلال فترة ارتداء عصام الحضري قميص حراسة مرمى النادي الأهلي، اختار السد العالي، البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كأفضل مدرب تعامل معه طوال مسيرته الطويلة. حارس النادي الإسماعيلي الحالي، أكد في تصريحات تليفزيونية، مساء الخميس، لبرنامج «اللعيب» الذي يعرض على قناة «mbc masr»، أنه يحترم مانويل جوزيه كثيرًا على الرغم من كل الخلافات التي دارت بينهما، واتهام الأخير له في أحد البرامج التليفزيونية بانه خائن.

وقال الحضري الذي اعتزل اللعب الدولي عقب نهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي، إنه حقق بطولات وإنجازات كثيرة تحت قيادة جوزيه، لذلك يعتبره أفضل مدرب تعامل معه رفقة حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني.وبسؤاله عن تراجع نتائج النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، أكد الحضري أن المارد