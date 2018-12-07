انت الان تتابع محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل حريق مستودع البترول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ ص

الدكتور عبدالعزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مجلس الوزراء يتابع تداعيات الحريق الذي شب في خزان مادة النافتا رقم 205، بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول، بمنطقة وادي القمر، وحادث انهيار عقار بمنطقة محطة مصر بنطاق حي وسط، والذي أسفر عن وفاة عامل، انتشلته قوات الحماية المدنية من أسفل أنقاض العقار، مشيرًا إلى أنه اجتمع، الخميس، في مكتبه بأعضاء اللجنة المشكلة من قبل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات.

وأوضح المحافظ، أنه بخصوص حريق خزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول في منطقة وادي القمر، فالوضع الآن مستقر، مشيرًا أنه توجه إلى الشركة، ورافقه اللواء طارق الملا، وزير البترول، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى جانب وحدات إطفاء أخرى تابعة للقوات المسلحة، وتم السيطرة على الحريق