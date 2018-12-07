محافظ الإسكندرية يكشف تفاصيل حريق مستودع البترول

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مجلي ٠٧ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ ص
الدكتور عبدالعزيز قنصوة - محافظ الإسكندرية
قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن مجلس الوزراء يتابع تداعيات الحريق الذي شب في خزان مادة النافتا رقم 205، بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول، بمنطقة وادي القمر، وحادث انهيار عقار بمنطقة محطة مصر بنطاق حي وسط، والذي أسفر عن وفاة عامل، انتشلته قوات الحماية المدنية من أسفل أنقاض العقار، مشيرًا إلى أنه اجتمع، الخميس، في مكتبه بأعضاء اللجنة المشكلة من قبل مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات.
وأوضح المحافظ، أنه بخصوص حريق خزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول في منطقة وادي القمر، فالوضع الآن مستقر، مشيرًا أنه توجه إلى الشركة، ورافقه اللواء طارق الملا، وزير البترول، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى جانب وحدات إطفاء أخرى تابعة للقوات المسلحة، وتم السيطرة على الحريق
وأوضح المحافظ، أنه بخصوص حريق خزان مادة النافتا رقم 205 بالمستودع التابع لشركة الإسكندرية للبترول في منطقة وادي القمر، فالوضع الآن مستقر، مشيرًا أنه توجه إلى الشركة، ورافقه اللواء طارق الملا، وزير البترول، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، إلى جانب وحدات إطفاء أخرى تابعة للقوات المسلحة، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وترحيل المنتج المتبقى من الرصيد، وتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
وبشأن سقوط العقار رقم 17 بشارع الحسيني مع شارع ابن الخطاب، بمحطة مصر، مما أسفر عن وفاة عماد صادق جاد، 41 سنة، عامل، أوشح المحافظ أن العقار صادر له قرار هدم رقم 4/ 131 لسنة 2012، وأنه خال من السكان عدا محلين أسفله، لافتا إلى أن أجهزة الحي تقوم حاليا بإزالة العقار بالكامل حتى سطح الأرض.
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