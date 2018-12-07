انت الان تتابع بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع محمود وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٥ م
نفى أحمد حسن، المشرف على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، دخول ناديه في مفاوضات لضم محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة خلال الانتقالات الشتوية المقبل. وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز ليس في حاجة لضم ظهير أيسر في ظل تواجد محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، إضافة إلى قدرة عمر جابر على اللعب في ذلك المركز، موضحًا أن فريقه لن يدخل في مفاوضات لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي، مشيرًا إلى أن ناديه يعمل الآن على ضم مهاجمين أجانب في مركز المهاجم بإمكانيات أفضل من المتوفرة في الدوري المصري.
وكان سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة صباح السبت الماضي، في مقر شركة مصر المقاصة بالتجمع الخامس، مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، واللواء بكري سليم المدير التفيذي للنادي، وتامر النحاس وكيل أعمال وحيد. وشهدت الجلسة مطالبة عبد الحفيظ من إدارة المقاصة حسم
وكان سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة صباح السبت الماضي، في مقر شركة مصر المقاصة بالتجمع الخامس، مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، واللواء بكري سليم المدير التفيذي للنادي، وتامر النحاس وكيل أعمال وحيد.
وشهدت الجلسة مطالبة عبد الحفيظ من إدارة المقاصة حسم المفاوضات مع محمود وحيد، وعرض صفقة تبادلية تقضي بإعارة أحمد الشيخ لاعب الفريق الحمر لمدة نصف موسم، والاستغناء النهائي عن صبري رحيل، إلا أن مسئولي النادي الفيومي أبدوا رغبتهم في ضم الشيخ نهائيًا، لكن عبد الحفيظ تحفظ على الأمر.
وتواجد عصام سراج، مدير التعاقدات بالمقاصة، صباح اليوم الخميس بالنادي الأهلي، حيث يعقد اجتماعات مع نظرائه بالقلعة الحمراء، من أجل إنهاء المفاوضات باتفاق بين الطرفين.
شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع محمود وحيد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .