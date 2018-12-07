انت الان تتابع بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع محمود وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٥ م

نفى أحمد حسن، المشرف على الكرة والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز، دخول ناديه في مفاوضات لضم محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة خلال الانتقالات الشتوية المقبل. وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أن بيراميدز ليس في حاجة لضم ظهير أيسر في ظل تواجد محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، إضافة إلى قدرة عمر جابر على اللعب في ذلك المركز، موضحًا أن فريقه لن يدخل في مفاوضات لضم الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الفيومي، مشيرًا إلى أن ناديه يعمل الآن على ضم مهاجمين أجانب في مركز المهاجم بإمكانيات أفضل من المتوفرة في الدوري المصري.

وكان سيد عبد الحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد عقد جلسة صباح السبت الماضي، في مقر شركة مصر المقاصة بالتجمع الخامس، مع عصام سراج مدير التعاقدات بالفريق الفيومي، واللواء بكري سليم المدير التفيذي للنادي، وتامر النحاس وكيل أعمال وحيد. وشهدت الجلسة مطالبة عبد الحفيظ من إدارة المقاصة حسم