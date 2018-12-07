قصة صورة لوزير النقل تكشف مدى إهمال السكك الحديدية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - علمت "التحرير" من مصادرها، أن أحد الركاب اشتكى للوزير من سوء حالة القطارات والتأخيرات المتكررة، وعدم وجود صيانة وتجاهل رئيس السكة الحديد وقيادات الهيئة المناشدات

رغم التصريحات المتكررة للمهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية بشأن تطوير قطارات الضواحي، وهي أعلى عدد قطارات عاملة على مستوى هيئة السكك الحديدية في مصر، إذ تنقل يوميًا ما لا يقل عن مليون راكب من القرى والنجوع إلى المدن الفرعية والمحطات الرئيسية، فإن قطار التحديث والتطوير وحتى الصيانة لم يصل لأغلبية تلك القطارات التي انتهي عمرها الافتراضي بحسب تصريحات رئيس الهيئة نفسه. ووضعت السكك الحديدية مخططا شاملا لتطوير بعض قطارات الضواحي، وشمل المخطط تطوير خطوط بعينها في المرحلة الأولى وهي قطار منوف القاهرة، وقطار الشرق وقطار المناشي.

لكن هذا المخطط لم ينفذ، ولم يرَ النور بعد، فالوضع كما هو عليه في ظل الإهمال والتسيب، الذي أصاب هذا المرفق الخدمي خلال سنواته الأخيرة. ولعل الزيارة الأخيرة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، لمعهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية قد كشفت المستور داخل أقدم وأعرق مرفق خدمي في مصر، عن طريق التقاط إحدى الصور

لكن هذا المخطط لم ينفذ، ولم يرَ النور بعد، فالوضع كما هو عليه في ظل الإهمال والتسيب، الذي أصاب هذا المرفق الخدمي خلال سنواته الأخيرة. ولعل الزيارة الأخيرة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات، لمعهد وردان التابع لهيئة السكك الحديدية قد كشفت المستور داخل أقدم وأعرق مرفق خدمي في مصر، عن طريق التقاط إحدى الصور الفوتوغرافية للوزير داخل قطار المناشي وبجواره شباك متهالك تماما، إذ كان خاليا من الزجاج، فضلا عن المقاعد غير الآدمية التي جلس عليها الوزير وبجواره "مواطن مسن" اشتكي له من الإهمال وسوء حالة القطارات والتأخيرات المتكررة وعدم الصيانة ودورات المياه المتهالكة والإصابات المتكررة للركاب نتيجة "حدف القطارات بالطوب" من قبل الأطفال الصغار. وقالت وزارة النقل، فى بيان رسمي لها، إن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فاجأ العاملين في معهد وردان لتدريب وتأهيل العاملين بالسكك الحديدية، إذ أجرى جولة تفقدية بالمعهد "دون أن يرافقه بها أي أحد من قيادات هيئة السكك الحديدية"، وبدأ الوزير جولته بزيارة فصول المدرسة الفنية الصناعية للنقل. وحسب بيان الوزارة طالب الوزير مسئولي المعهد بموافاته بنظام المراقبة والامتحانات والكونترول، خاصة مع اهتمام الوزارة بتخريج طلبة مؤهلين علميا بشكل متميز لمواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا التي يتم تنفيذها وإدخالها في جميع قطاعات منظومة السكك الحديدية، كما طالب بضرورة تدريب الطلبة في مواقع العمل ”on job Training“ وعدم الاكتفاء بالتدريب على المحاكيات، وذلك خلال النصف الثاني من العام الدراسي، لاكتساب مزيد من الخبرات، وكذلك تكثيف دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلى خصوصا مع تنفيذ الوزارة مشروع تحديث نظم الإشارات إلى نظام حديث بتكنولوجبا عالية ومع استقدام جرارات جديدة حديثة تتطلب أن يكون المتعامل معها بمواصفات فنية وعلمية عالية. وأوضح البيان "بعدها توجه الوزير إلى محطة وردان للسكك الحديدية، وتفقد المحطة وغرف الريلهات وأنظمة تأمينها، ثم قام الوزير بقطع تذاكر سفر من شبابيك التذاكر له وللفريق المرافق، واستقل أحد القطارت العادية غير المكيفة المتجهة إلى القاهرة عبر خط المناشي ثم استقل القطار وسط الركاب في المسافتين من وردان حتى الجزيرة الوسطانية ومن أوسيم وحتى القاهرة ودار حوار حول التطوير الشامل الذي تنفذه الوزارة في جميع القطاعات وعلمت "التحرير" من مصادرها، أن أحد الركاب اشتكى للوزير من سوء حالة القطارات والتأخيرات المتكررة، وعدم وجود صيانة وتجاهل رئيس السكة الحديد وقيادات الهيئة للمناشدات المستمرة من قبل ركاب تلك القطارات المطالبة بضرورة إجراء الصيانة اللازمة والدورية لخطوط الضواحي والمناشي. وفي 21 أبريل الماضي، تفقد وزير النقل فى جولة مفاجئة محطة سكة حديد الخطاطبة بمحافظة المنوفية بخط المناشي، لمتابعة نظافة الأرصفة وتفقد غرفة التحكم وشبابيك التذاكر. وطالب وزير النقل خلال جولته، المسئولين بحسن التعامل مع الركاب والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة.

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