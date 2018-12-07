انت الان تتابع الزمالك يحدد موعد مواجهة القطن في الكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٨ م

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك، الشكر للاعبي الفريق على تحقيق الفوز على فريق المصري البورسعيدى بهدفين دون رد، واعتلاء قمة مسابقة الدوري العام برصيد 35 نقطة. وأوضح أمير مرتضى منصور، أن الفريق أغلق ملف مباراة المصري بسلبياتها وإيجابيتها من أجل التركيز على اللقاء القادم أمام القطن التشادي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وأشار المشرف العام، إلى أنه سوف يتم الحديث مجددا مع لاعبي الفريق من أجل عدم الاعتراض على القرارات التحكيمية، منعا للحصول على إنذارات خاصة أن الفريق في حاجة ماسة لجميع لاعبيه بمختلف البطولات.

وأكد أمير مرتضى، أنه تم غلق ملف بطولة الدورى العام، بعد خوض مباراة المصري من أجل التفرغ لخوض مباراة القطن التشادى في الكونفيدرالية من أجل تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل خوض مباراة العودة. وكشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، أنه تم تحديد يوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر الحالي