الان تتابع فشل مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب أمريكا اعتماد الأغلبية البسيطة للموافقة على مشروع قرار أمريكي لإدانة حركة “حماس”. وأعلن مندوب السعودية في الأمم المتحدة، مساء اليوم، عن أن المملكة ومعها والإمارات والبحرين واليمن صوتوا ضد مشروع القرار الأمريكي لإدانة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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