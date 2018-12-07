الان تتابع العراق .. اغتيال قيادي بارز في تيار الصدر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أفادت مصادر في العاصمة العراقية بغداد باغتيال قيادي من “سرايا السلام” التابع للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين البارز مقتدى الصدر. وقال المراسل إن مسلحا يستقل دراجة نارية أطلق النار على حسين الحجامي، القيادي في سرايا السلام، في منطقة الشعلة شمالي غرب بغداد. ويعد الحجامي أحد قيادات “سرايا السلام”.

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