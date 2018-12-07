الان تتابع اليونيفيل: وجود نفق قرب الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان في بيان الخميس وجود نفق اكتشفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق الحدودي بين لبنان وإسرائيل.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها “منخرطة الآن مع الأطراف للقيام بإجراءات متابعة عاجلة.. ومن المهم جدا تحديد الصورة الكاملة لهذا الحدث الخطير.. وسترسل اليونيفيل نتائجها الأولية إلى السلطات المختصة في لبنان”.