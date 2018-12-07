بالفيديو.. الشرطة السعودية تقبض على اثنين سرقا سيارة

أعلنت شرطة الأمن العام السعودية القبض على اثنين من المواطنين قاما بسرقة سيارة وإطلاق النار على سائقها.



وأوضح بيان إدارة الأمن العام السعودي اطلع الخليج 365 على نسخة منه، أن دوريات أمن محافظة وادي الدواسر تتمكن من القبض على مواطنين اثنين لقيامهما بالسطو على سيارة نقل وإطلاق النار على سائقها وإصابته وسرقة سيارة جيب لكزس كان يقوم بنقلها.



وجاء القبض ذلك بعد رصد تواجدهما بمنطقة صحراوية تبعد (١٧٠) كم شمال محافظة وادي الدواسر، وتبادل إطلاق النار معهما.