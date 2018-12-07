شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحسينى يقدم اقتراحا لإعادة التقسيم الإدارى للمحافظات لتحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن إعادة تقسيم الإدارى للمحافظات والمدن والقرى ، قبل اتمام انتخابات المحلية ، لافتا إلى أنه تقدم مرة سابقة باقتراح أثناء مناقشة قانون الإدارة المحلية بالبرلمان لضمان ومراعاة التمثيل والنسب داخل المحافظات فى المحليات.

وأكد الحسينى فى تصريح لـ" الخليج 365" أن إعادة التقسيم الإدارى للمحافظات خطوة مهمة ويعظم من وجود تنمية حقيقة فى المحافظات كما ينادى رئيس الجمهورية ويطمح الشعب المصرى ، خاصة وأن إعادة التقسيم الإدارى فضلا عن كونه يضمن تمثيل مناسب فى انتخابات المحليات يمكن من إعادة توزيع المخصصات المالية لكل حى ومركز وقرية وبالتالى تستطيع تحقيق نهضة حقيقية.