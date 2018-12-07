نتنياهو محتفلا بالحانوكا: توجد دول عربية تريد التقرب من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دولا عربية وإسلامية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا ترغب في التقارب وإقامة علاقة مع بلاده.

وقال نتنياهو خلال البدء باحتفال "الحانوكا" اليهودي: "نحتفل اليوم بالذكرى الـ 70 لإقامة دولة إسرائيل.. إن قوة هذه الروح تكمن في التعبير عنها في كل أنحاء العالم من خلال تصاعد مكانة إسرائيل الدولية".

وأضاف: "لا يمكن دفع السلام قدما بناء على الأكاذيب ونهاية السياسة المبنية على الأكاذيب أن تتحطم على صخور الواقع".

وأشاد نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباعترافه بالقدس عاصمة...