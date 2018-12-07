مادورو أعلن استثمارات روسية بقيمة ستة مليارات دولار في فنزويلا

أعلن الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، "استثمارات روسية بقيمة ستة مليارات دولار في بلاده الّتي تعاني أزمة بعد محادثات مع مسؤولي ​الكرملين​ خلال زيارة ل​موسكو​". وأوضح أنّ "استثمارات ​روسيا​ في أحد أكبر احتياطيات ​النفط​ في العالم ستركّز على مشاريع مشتركة مع مؤسسات فنزويلية بهدف زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميًّا".

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