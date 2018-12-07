مشروع القرار الأميركي لإدانة حماس فشل في الحصول على ثلثي الأصوات

أفادت قناة "الجزيرة" أن ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ رفضت مشروع القرار الأميركي لإدانة حركة "حماس" بعد فشله في الحصول على ثلثي الأصوات"، وقد حصل مشروع القرار على 87 صوتاً معارضا مقابل 57.

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