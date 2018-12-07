الأمم المتحدة رفضت طلبت أميركا اعتماد أغلبية النصف زائد واحد في التصويت على مشروع قرار ادانة حماس

رفضت ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ طلب ​الولايات المتحدة​ اعتماد أغلبية النصف زائد واحد "الأغلبية البسيطة" للموافقة على مشروع قرار أميركي لإدانة ​حركة حماس​. وكانت مراسلة "النشرة" في الأمم المتحدة سمر نادر، أفادت أن الدول العربية وعلى رأسهم سفراء الجامعة العربية وقطر والكويت، يسعون الى اقناع رئيسة الجمعية ماريا فرناندا إسبينوزا، على أن يتم التصويت على القرار بأغلبية الثلثين وليس النصف زائد واحد.

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