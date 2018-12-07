الجزيرة: الحكومة اليمنية والحوثيين يتفقون على 6 قضايا لبناء الثقة

ذكرت قناة "الجزيرة" أن "وفدي ​الحكومة اليمنية​ و​الحوثيين​ اتفقا خلال محادثات السلام اليمنية في ​السويد​ برعاية ​الأمم المتحدة​ على 6 قضايا للنقاش ضمن إجراءات بناء الثقة". وكانت محادثات السلام اليمنية قد انطلقت في العاصمة السويدية ستوكهولم بحضور وفد من الحكومة اليمنية وآخر يمثل الحوثيين وحلفاءهم وترعاها الأمم المتحدة ممثلة بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، فيما لفت مصدر في الأمم المتحدة إلى أن المحادثات بين الأفرقاء اليمنيين ستستمر أسبوعاً.

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