شكرا لقرائتكم خبر عن فوزى الشرباصى: مصر تستطيع إحداث نقلة هائلة فى التعليم على يد السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، رعاية الرئيس السيسي لمؤتمر مصر تستطيع بالتعليم والمقرر انعقاده بالغردقة منتصف الشهر الجارى، منوها أنه فرصة حقيقية للبدء في تطبيق الاستراتيجية الجديدة للتعليم، باعتبار عام 2019 هو عام التعليم في مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن رعاية الرئيس للمؤتمر تؤكد على رغبة مصر في النهوض بمنظومة التعليم، ونقطة بداية لعام 2019 الذى أعلنه الرئيس عاما للتعليم.

وشدد فوزى الشرباصي، على أن التعليم أصبح أولوية أولى لدي مصر بتوجيهات الرئيس السيسي وهناك جهودا متواصلة تبذل للنهوض به وتطويره على مختلف المستويات، قائلا إن النهوض بالتعليم يعنى النهوض بالأجيال الجديدة والنهوض بالأمة وفتح المجال على أوسع أبوابه للبحث العلمي وتوطين التكنولوجيا، فالتعليم هو الأمل في التنمية والتقدم والرخاء.