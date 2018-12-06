احتجاج في الأردن ضد قانون الضريبة ومطالب برحيل الحكومة

تجمع المئات من المتظاهرين بالقرب من الدوار الرابع في الأردن، الخميس، احتجاجا على إقرار قانون الضريبة، وسط هتافات تطالب برحيل حكومة عمر الرزاز ومجلس النواب، بينما ردت السلطات بالتأكيد على أن "التظاهر السلمي حق مكفول للمواطنين".

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