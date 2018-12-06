رجحت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن قرار الدوحة بالانسحاب مؤخرا من منظمة "أوبك" بعد عضوية دامت 57 عاما، بمثابة تمهيد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.
وترى الوكالة الأمريكية أن التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من عضوية منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"اعتبارا من الأول من يناير 2019، ، يُمكن بسهولة استخدامها من أجل إعلان الخروج من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.
ورجح التقرير إقدام قطر على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها في المجلس، في الوقت الذي أخفق في حل...
شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرغ: قطر تحضر مفاجئة مدوية للسعودية! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .