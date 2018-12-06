بلومبيرغ: قطر تحضر مفاجئة مدوية للسعودية!

رجحت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير نشرته أمس الأربعاء، أن قرار الدوحة بالانسحاب مؤخرا من منظمة "أوبك" بعد عضوية دامت 57 عاما، بمثابة تمهيد للانسحاب من مجلس التعاون الخليجي.

وترى الوكالة الأمريكية أن التبريرات التي قدمتها قطر للانسحاب من عضوية منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"اعتبارا من الأول من يناير 2019، ، يُمكن بسهولة استخدامها من أجل إعلان الخروج من مجلس التعاون الخليجي حال أقدمت على تلك الخطوة.

ورجح التقرير إقدام قطر على تلك الخطوة لاعتقادها أنها لن تجني مكاسب مادية من استمرار عضويتها في المجلس، في الوقت الذي أخفق في حل...