"النشرة" حصلت على نص الشكوى التي وجهها لبنان للأمم المتحدة ضد اسرائيل

حصلت "​النشرة​" على نسخة من الشكوى التي وجهتها مندوبة ​لبنان​ لدى ​الأمم المتحدة​ في نيويورك السفيرة ​آمال مدللي​، بناء على طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​، ضد ​إسرائيل​، وذلك في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان وتعدّيها على شبكة الإتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة الى أهالي ​كفركلا​ المدنيين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر.

وقد وجهت مدللي رسالتين الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ورئيس ​مجلس الأمن الدولي​ سفير الكوت ديفوار، كاكو هوادجا تيون أدوم.

وفي ما يلي نص الرسالتين: