"النشرة" حصلت على نص الشكوى التي وجهها لبنان للأمم المتحدة ضد اسرائيل

حصلت "النشرة" على نسخة من الشكوى التي وجهتها مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي، بناء على طلب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، ضد إسرائيل، وذلك في ظل ما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان وتعدّيها على شبكة الإتصالات عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية وإرسال رسائل مسجلة الى أهالي كفركلا المدنيين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر.
وقد وجهت مدللي رسالتين الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس مجلس الأمن الدولي سفير الكوت ديفوار، كاكو هوادجا تيون أدوم.
وفي ما يلي نص الرسالتين:
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