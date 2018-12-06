النشرة: العثور على جثة مواطن على طريق عين الجديدة في حلبا

أفاد مراسل "​النشرة​" أنه عُثر على المواطن ع.ا. من مدينة حلبا جثة هامدة على طريق عين الجديدة في حلبا والى جانبه بندقية صيد، وقد حضرت الى المكان دورية من ​القوى الامنية​ وفتحت تحقيقا بالحادثة .

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