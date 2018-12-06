النشرة: فرز 428 صوتا من أصل 578 وقصيفي لا يزال متقدما على باقي المرشحين

علمت "​النشرة​" أن تم حتى الساعة فرز 428 صوتا من أصل 578 في ​انتخابات​ ​نقابة المحررين​، ولا يزال المرشح ​جوزيف قصيفي​ لا يزال متقدما على باقي المرشحين، وهو حاصل حتى الآن على 271. أما باقي المرشحين فعدد الأصوات التي حصلوا عليها على التوالي هي: نافذ قواص 247، واصف عواضة 225، جورج شاهين 224، خليل فليحان 219، الياس عون 218، يمنى غريب 207، سكارليت حداد 196، حبيب شلوق 196، أندريه قصاص 193، جورج البكاسيني 187، علي يوسف 173، داوود رمال 160، صلاح تقي الدين 147، ريما صيرفي 145، مي شهاب 145، منير النجار 141، أحمد درويش 137، مي أبي عقل 131، نجم هاشم 124، يوسف دياب 123، تمام حمدان 111، رمزي مشرفية 108، فيرا جولهجيان 99 وأنطوان شدياق 43 صوتا.