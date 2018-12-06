شقير: الدولة مقبلة على الانهيار وهناك من يخلق الازمات الحكومية

تمنى رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، أن "يتم تشكيل الحكومة، خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية"، مشيرا الى أنه "اذا لا يوجد نية للتأليف حتى لو وجدت اسرائيل 5 أنفاق فلن تتألف الحكومة".
ولفت شقير في حديث تلفزيوني الى أن "العرب ينتظرون تأليف الحكومة لرفع الحظر عن لبنان وتحديداً الامارات"، مشددا على "أننا نحزن ان نرى واقع لبنان اليوم مقارنة بالدول العربية".
ورأى أن "الدولة مقبلة على الانهيار وهناك من يخلق الازمات الحكومية"، معتبرا أن "المصارف تحمي البلد اليوم".
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