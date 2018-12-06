شقير: الدولة مقبلة على الانهيار وهناك من يخلق الازمات الحكومية

تمنى رئيس ​الهيئات الإقتصادية​ ​محمد شقير​، أن "يتم تشكيل ​الحكومة​، خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية"، مشيرا الى أنه "اذا لا يوجد نية للتأليف حتى لو وجدت ​اسرائيل​ 5 أنفاق فلن تتألف الحكومة".

ولفت شقير في حديث تلفزيوني الى أن "العرب ينتظرون تأليف الحكومة لرفع الحظر عن ​لبنان​ وتحديداً ​الامارات​"، مشددا على "أننا نحزن ان نرى واقع لبنان اليوم مقارنة ب​الدول العربية​".

ورأى أن "الدولة مقبلة على الانهيار وهناك من يخلق الازمات الحكومية"، معتبرا أن "​المصارف​ تحمي البلد اليوم".