وزير خارجية البحرين: أليس حفر حزب الله للأنفاق تهديد لاستقرار لبنان؟

أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، خلال تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "أليس قيام "​حزب الله​" الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود ​لبنان​ هو تهديد صريح لاستقرار لبنان وهو شريك الحكم فيه ؟"، متسائلاً "من يتحمل المسؤولية حين تأخذ الدول المجاورة على عاتقها مهمة التخلص من هذا الخطر الذي يهددها؟".

ولفت إلى أن "القوات الدولية تشهد بأنه تهديد خطير و الدولة اللبنانية لا تعلق".

وكان ​الجيش الإسرائيلي​ قد أعلن عن "إطلاق عملية "درع الشمال" للقضاء على الأنفاق التي قام "حزب الله" بحفرها من لبنان إلى إسرائيل عبر الحدود بينهما".