أدرعي لسليم عون: بعد بيان اليونيفيل هل انت بحاجة لمزيد من الإثباتات؟

ردّ الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ على تصريح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​سليم عون​ بالتساؤل "أستاذ سليم، بعد بيان "اليونيفيل" هل انت بحاجة لمزيد من الإثباتات؟". وكان النائب سليم عون صرّح بأن "رواياتك يا افيخاي ادرعي هي التي بحاجة إلى إثباتات، وليس الوزير ​جبران باسيل​ أو لبنان من عليه كل مرة أن يقدم الدلائل المعاكسة، فنحن يا ادرعي لسنا بشغيلة عندك ولا عند كيانك الغاصب".

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