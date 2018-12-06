كشفت معلومات قناة الـ"LBCI"، أنّه "جرى استدعاء رجل الأعمال مالك مشروع "​ايدن باي​" وسام عاشور، للتحقيق معه بالقضية المتعلقة بفيضان "مجرور ​الرملة البيضاء​"، لكنّه لم يحضر إلى الآن وتقدّم بمعذرة قضائية، لكنّه لم يسافر لأنّه بحقّه مذكرة منع سفر".

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الـLBCI: استُدعي وسام عاشور للتحقيق معه لكنه لم يحضر وهو ممنوع من السفر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .