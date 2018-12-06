وزير إسرائيلي: 10 دول ستنقل سفارتها من تل أبيب العام المقبل للقدس

أكد وزير شؤون ​القدس​ ب​الحكومة الإسرائيلية​ زائيف الكين، خلال حديث لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن "10 دول أعربت عن رغبتها في نقل سفاراتها من ​تل أبيب​ إلى القدس خلال العام المقبل".

ولفت الكين إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تجري اتصالاتها مع الدول من أجل إتمام نقل السفارات للقدس، وقد أعربت بعض الدول عن نيتها القيام بذلك بعد نقل ​الولايات المتحدة​ سفارتها للقدس".