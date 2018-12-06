مسؤول بمجلس الشيوخ: المشاورات جارية بشأن طرد السفير السعودي من أميركا

أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ​بوب كوركر​ أنه طلا مصداقية للسفير السعودي لدى ​واشنطن​ خالد بن سلمان على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "المشاورات جارية بشأن طرد السفير السعودي من ​الولايات المتحدة​".

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