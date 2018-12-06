شويغو: نأمل في مواصلة التعاون العسكري مع فنزويلا

أكد وزير الدفاع الروسي ​سيرغي شويغو​ لنظيره الفنزويلي "أهمية التعاون بين البلدين في المجال العسكري-الفني، الذي يتيح للقوات المسلحة الروسية استخدام مطارات وموانئ فنزويلية". وأشار إلى أن "التعاون الثنائي على مستوى مرضي"، مشددا على أن "موافقة ​فنزويلا​ على استقبال طائرات وسفن حربية روسية سيستفيد منها كل من ​روسيا​ وفنزويلا"، لافتاً إلى أن "التعاون مع فنزويلا يتيح للعسكريين الروس اكتساب خبرات في رحلات جوية طويلة والحفاظ على مستوى جيد لجاهزية المعدات العسكرية الروسية".

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