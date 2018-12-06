وزير المالية الفرنسي: بلادنا تواجه لحظة خطيرة بعد الاحتجاجات

أكد وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان، خلال حديث إذاعي، أن "فرنسا تمر بلحظة خطيرة في تاريخها نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد في مختلف أرجائها".
ولفت دارماتان إلى أن "إلغاء الضرائب سيكلف الحكومة الفرنسية أربعة مليارات يورو ما يعادل 4.53 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستحافظ مع ذلك على أوضاعها المالية العام المقبل".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد أعلن عن نشر 65000 شرطي وعنصر أمني على كافة الأراضي الفرنسية تحسبا لمظاهرات يوم السبت المقبل التي تنظمها حركة "السترات الصفراء".
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