وزير المالية الفرنسي: بلادنا تواجه لحظة خطيرة بعد الاحتجاجات

أكد وزير المالية الفرنسي جيرالد دارماتان، خلال حديث إذاعي، أن "​فرنسا​ تمر بلحظة خطيرة في تاريخها نتيجة الاحتجاجات العارمة التي تشهدها البلاد في مختلف أرجائها".

ولفت دارماتان إلى أن "إلغاء الضرائب سيكلف ​الحكومة الفرنسية​ أربعة مليارات يورو ما يعادل 4.53 مليارات دولار"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستحافظ مع ذلك على أوضاعها المالية العام المقبل".

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ قد أعلن عن نشر 65000 شرطي وعنصر أمني على كافة الأراضي الفرنسية تحسبا لمظاهرات يوم السبت المقبل التي تنظمها حركة "السترات الصفراء".