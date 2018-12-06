جاويش أوغلو: الوضع في مضيق "كريتش" يبعث على القلق

لفت وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ إلى أن "الوضع في مضيق كيرتش، ببحر أوزوف، يبعث على القلق"، مشيراً إلى أن "​تركيا​ تقف إلى جانب وحدة الأراضي الأوكرانية بما فيها شبه جزيرة ​القرم​، التي ضمتها ​روسيا​ إلى أراضيها".

ودعا جميع الجهات إلى "اتخاذ موقف مسؤول، والالتزام بالقوانين الدولية، واتخاذ التدابير اللازمة لخفض التوتر في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "بما فيها شبه جزيرة القرم، ندعم بالكامل وحدة الأراضي الأوكرانية وسيادتها الوطنية".

وشدد جاويش أوغلو، على "ضرورة حل المسائل العالقة مثل إقليم قرة باغ، وأبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية، في إطار القوانين الدولية والاحترام الكامل لوحدة أراضي الدول"، مؤكداً "أهمية ​مكافحة الإرهاب​"، مبينا أن "تركيا تأتي في صدارة الدول المكافحة للإرهاب، وتنتظر من أصدقائها تعاونا أفضل في هذا الخصوص".