ظريف: إرهابيون مدعومون من الخارج قتلوا أبرياء جابهار ولن تمر هذه الجرائم دون عقاب

لفت وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى أن "ارهابيين مدعومين من الخارج قتلوا أبرياء في جاهبار ولن تمر هذه الجرائم دون عقاب"، مشيراً إلى أنه "في عام 2010 اعترضت أجهزتنا متطرفين قدموا من الإمارات وسوف نجلب الإرهابيين وسادتهم للعدالة".
وقتل اثنين من كوادر الامن الداخلي الايراني واصيب 27 من المواطنين بينهم نساء واطفال خلال الاعتداء الذي وقع في مدينة جابهار صباح اليوم.
وتبنت منظمة "انصار الفرقان" الارهابية الاعتداء في مدينة جابهار.
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