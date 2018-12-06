التحالف: إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية وتحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية

أعلن تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​ عن "إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية وتحمل مشتقات نفطية و​مواد غذائية​"، مشيراً إلى أن "إجمالي 179 تصريحا تم إصدارها خلال 72 ساعة"، لافتاً إلى أن "هناك 5 سفن تنتظر الدخول إلى ميناء الحديدة والصليف منذ شهر"، مضيفاً: "ميليشيات الحوثي لاوالت تتعمد تعطيل دخول وتفريغ السفن".

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