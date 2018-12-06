مدير معهد بحوث البترول يبحث مع سفير تشاد التعاون العلمي المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بحث مدير معهد بحوث البترول الدكتور ياسر مصطفى، اليوم الخميس، مع وفد رفيع المستوى من دولة تشاد برئاسة الدكتور الأمين الدودو عبدالله الخاطري سفير تشاد بالقاهرة، تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وذلك عقب انتهاء المعهد من تدريب وتأهيل الدفعة الأولى من كوادر وزارة البترول التشادية من مهندسين وفنيين.

وأكد مصطفى - خلال اللقاء - عمق وتميز العلاقات الوطيدة بين مصر وتشاد، والحرص على الارتقاء بمستوى التعاون فى مختلف المجالات، وذلك فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقارة الإفريقية والعمل على توسيع دائرة التعاون مع دول القارة.

واستعرض مدير المعهد عددا من الأنشطة والخدمات المتنوعة التي يقدمها المعهد، مؤكدا استعداد المعهد لاستقبال المزيد من الوفود وتأهيلها لدخول سوق النفط التشادي.

من جانبه، أعرب السفير التشادى عن حرص بلاده على تنمية العلاقات مع مصر باعتبارها الشقيق الأكبر فى إفريقيا والاستفادة من الخبرات المصرية في المجالات المختلفة، خاصة النواحي التعليمية والبحثية والتدريب والاستشارات الفنية.

وأشاد بالتميز الذي شهده بمعهد بحوث البترول من خبراء ومعامل بحثية ومراكز خدمية متميزة، بالإضافة لكونه المعهد البحثي الوحيد التابع لوزارة البحث العلمى والتى يترأسها وزير التعليم العالى والبحث العلمي، كما يرأس مجلس إدارته وزير البترول والثروة المعدنية، معربا عن سعادته لوجوده في هذا الصرح البحثي المتطور الذي استطاع أن يحتل مكان فى الصدارة بين المعاهد البحثية المصرية والعالمية.

وقال السفير التشادى إن بلاده في حاجة إلى التعاون مع معهد بحوث البترول في مجالات الدراسات العليا والبحوث والمؤتمرات العلمية، وتأهيل العمالة الفنية التشادية، وذلك إيمانا من الرئيس التشادي بكفاءة العقل المصري والخبرات المصرية، موجها الدعوة للدكتور ياسر مصطفي لزيارة تشاد لبحث تفعيل التعاون وتحقيق مزيد من التنسيق المشترك.

وقام الدكتور ياسر مصطفى والسفير التشادي - في نهاية اللقاء - بتسليم شهادات التدريب للدفعة الأولى من المتدربين، والذي عقد في المعهد في الفترة من 28 نوفمبر الماضي، واختتمت أعماله اليوم في معامل التكرير والاستكشاف بالمعهد.