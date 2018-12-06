غدًا.. "الصحة" تُنظم قافلة طبية بالمجان لأهالي العاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

تُنظم مديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، غدًا الجمعة، قافلة طبية علاجية بالمجان لأهالي مدينة العاشر من رمضان.

تعتمد القافلة على العيادات المتنقلة في تخصصات وأقسام "الباطنة، وجراحة، وأمراض الجلدية، والنساء، والأطفال، والرمد، وتنظيم الأسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والأسنان"، حيث يتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على القافلة.

تُقام القافلة بالمركز الطبي بالحي الثاني عشر، بمنطقة "إبني بيتك"، في إطار خطة المديرية للقيام بدورها في تقديم خدمة صحية للمناطق النائية.