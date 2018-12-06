ترودو: قرار القبض على المديرة المالية لشركة "هواوي" غير سياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الخميس، إنه علم مسبقا بالقبض على مينج وانتشو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، لكنه أكد أن مكتبه لم يشارك في قرار القبض عليها.

وقال ترودو للصحفيين في مونتريال: "يمكنني أن أؤكد للجميع أننا في بلد تتمتع سلطتها القضائية بالاستقلال، واتخذت السلطات المختصة بهذه القضية، القرار دون أي تدخل سياسي كما يجب أن يكون الوضع".

وأضاف: "مع ذلك، فهذه قضية من الواضح أنه يتم النظر فيها في المحاكم ويحظر فيها النشر، ولن يكون ملائما بالنسبة لي أن أدلي بالمزيد من التعليقات".

وكانت وزارة الخارجية الصينية طالبت بإطلاق فوري لسراح رئيسة الشؤون المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي تكنولوجيز"، التي تم توقيفها في كندا بناء على طلب من الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد يتم تسليم "مينج" للولايات المتحدة، حيث يحقق الادعاء في نيويورك فيما إذا كانت "هواوي" تنتهك العقوبات الأمريكية، ضد إيران، وفقا لما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".