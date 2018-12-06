"الهيئة الوطنية" تشارك في المنتدى القاري السنوي لهيئات إدارة الانتخابات بإفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

توجه المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على رأس وفد رفيع المستوى يضم المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة، والمستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة، والمستشار أحمد عيد إلى "ابيدجان" عاصمة كوت ديفوار، للمشاركة في المنتدى القاري الخامس لهيئات إدارة الانتخابات بدعوة من الاتحاد الأفريقي، والذي من المقرر أن يعقد في السابع والثامن والعشرين من الشهر الجاري.

وقال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سيناقش عدة موضوعات أهمها تعزيز النزاهة الانتخابية في أفريقيا نحو عمليات انتخابية خالية من الفساد.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن أهمية تلك المشاركة تأتي في ظل حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التعاون والتقارب وتوطيد أواصر العلاقات وتبادل الخبرات بين الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر وجميع الهيئات والإدارات الانتخابية في أفريقيا.

كان في استقبال الوفد المصري في مطار ابيدجان السفير محمد فاروق حمزاوي سفير مصر في كوت ديفوار؛ حيث أنه من المقرر أن يعقد الوفد المصري عدة اجتماعات مع هيئات بعض الدول على هامش الموتمر فضلا عن دراسة أمر انضمام مصر لجمعية الهيئات الانتخابية بإفريقيا.