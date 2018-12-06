أمريكا: ليس هناك مؤشرات لامتثال روسيا لمعاهدة الأسلحة النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)
قال السفير الأمريكي لدى روسيا جون هانتسمان اليوم الخميس، إن روسيا لم تبد أي مؤشر على أنها ستلتزم بمعاهدة القوى النووية متوسطة المدى، رغم المهلة التي منحتها أمريكا لموسكو للامتثال للمعاهدة في غضون 60 يوما.
وقال هانتسمان للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "روسيا لم تظهر أي مؤشر حتى الآن على أنها تسعى للعودة إلى الامتثال الكامل".
وتأتي هذه التصريحات وسط مخاوف من الانخراط في سباق تسلح بين الولايات المتحدة وروسيا إذا تم إلغاء معاهدة عام 1987.
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