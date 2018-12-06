الخارجية اللبنانية توجه بتقديم شكوى ضد إسرائيل في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت (د ب أ)

وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل اليوم الخميس، مندوبة بلاده لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفيرة آمال مدللي، بتقديم شكوى ضد إسرائيل، لما تقوم به من حملة دبلوماسية وسياسية ضد لبنان تمهيداً لشن اعتداءات عليه.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية مساء اليوم الخميس، إن الوزير باسيل أعطى تعليماته إلى السفيرة مدللي لتقديم الشكوى.

واتهم البيان إسرائيل بتعدّيها على شبكة الاتصالات: "عبر خرق شبكة الهاتف اللبنانية، وإرسال رسائل مسجلة الى أهالي كفر كلا المدنيين الآمنين تحذرهم فيها من تفجيرات سوف تطال الأراضي اللبنانية وتعريض حياتهم للخطر".

وكان أهالي بلدة كفر كلا الحدودية الواقعة في جنوب لبنان قد تلقوا دعوة من إسرائيل عبر هواتفهم النقالة، اليوم الخميس، تدعوهم للابتعاد عن "حزب الله"، وتقول إن منازلهم ستتعرض للخطر بسبب الأنفاق المزعومة لـ"حزب الله".

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن " عدداً من أهالي بلدة كفر كلا تلقوا عبر هواتفهم النقالة تسجيلا صوتيا باللغة العربية من العدو الإسرائيلي، دعاهم فيها إلى "الابتعاد عن حزب الله، وأن بلدتهم ستتعرض للخطر بسبب وجود أنفاق تابعة للحزب بالقرب من منازلهم، مهددا بتدمير البلدة إذا استمروا في التعامل معه".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن أول أمس الثلاثاء أنه "رصد أنفاقاً لحزب الله تسمح بالتسلل من لبنان إلى أراضي إسرائيل"، وباشرت إسرائيل صباح الثلاثاء القيام بأنشطة جنوب الخط الأزرق للبحث عن ما يشتبه أنه أنفاق، في عملية أطلقت عليها اسم عملية" درع الشمال".