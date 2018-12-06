البنتاجون: تحليق طائرة أمريكية غير مسلحة فوق أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)

حلقت طائرة غير مسلحة تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق أجواء أوكرانيا، حيث كانت تقل فريقا من المراقبين الأمريكيين والأجانب، وذلك في إطار إظهار المساندة لأوكرانيا في مواجهتها البحرية مع روسيا.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، القول في بيان أصدره بهذا الصدد: إن "تحليق الطائرة الأمريكية يأتي في إطار تطبيق معاهدة السموات المفتوحة والتى تجيز لكل عضو في الاتفاقية الدولية المشار إليها القيام برحلات مراقبة جوية غير مسلحة فى الدول الأخرى الأعضاء بغرض التأكد من مدى شفافية الأنشطة العسكرية".

وتابع: طلبت أوكرانيا من الولايات المتحدة تنفيذ هذه الرحلة الجوية، حيث قوبل الطلب بالموافقة من جانبها، مشيرا إلى أن هذه أول رحلة جوية أمريكية في إطار معاهدة السموات المفتوحة منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.