فيديو | مستعربون يختطفون شابًا في بدّو

الخليج 365 | فريق التحرير

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، الخميس، عن اختطاف شاب من بلدة بدو في القدس، خارج جدار الفصل العنصري، على يد قوة من المستعربين، مساء الأربعاء.

وأظهر مقطع الفيديو كيف هاجم مستعربون، الشاب في السيارة، وأطلقوا النار في الهواء، ثم منعوا السيارات من الاقتراب، قبل أن يصل الموقع جنودٌ بالزي العسكري وكلاب بوليسية.

وقال "حرس الحدود" التابع لشرطة الاحتلال، أن المختطف ثلاثيني لكن لم يكشف هويته، مبينًا أنه متهم بـ"اقتحام" حاجز الزعيّم المؤدي للقدس قبل نحو شهر بسيارته، ثم لاذ بالفرار بعد أن أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه.

وأفاد بيان "حرس الحدود" أن المستعربين وصلوا مكان عمل الشاب في بدو، ثم انقضوا عليه واعتقلوه.