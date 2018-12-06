كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الأمريكى يسير رحلة فوق أوكرانيا فى إطار معاهدة "السماوات المفتوحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الجيش الأمريكى، اليوم الخميس، إنّه نفذ رحلة "استثنائية" فوق أوكرانيا بموجب معاهدة الأجواء المفتوحة لإعادة تأكيد التزامه تجاه أوكرانيا، بعد أن استولت روسيا على ثلاث سفن بحرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم.

وقال البنتاجون في بيان "الهجوم الروسي غير المبرر على السفن البحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب مضيق كيرتش هو تصعيد خطير في نمط من النشاط الاستفزازي والتهديد المتزايد."

وأضاف "تسعى الولايات المتحدة إلى علاقة أفضل مع روسيا، لكن هذا لا يمكن أن يحدث في حين تستمر أعمالها غير القانونية والمزعزعة للاستقرار في أوكرانيا وغيرها."