كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء البرازيلي يعلق اندماج بوينج وإمبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر القضاء البرازيلي أمس الخميس، تعليق اتفاق دمج شركتي بوينج وإمبراير لصناعة الطائرات، والذي كان سيفضي إلى إنشاء شركة ثالثة تسيطر عليها الشركة الأمريكية، بحسب مصادر رسمية.
وأصدر القرار القاضي بمحكمة الدرجة الأولى فيكتوريو نيتو في الدائرة المدنية 24 في ساو باولو، بناءً على طعن مقدم من نواب فيدراليين عن حزب العمال، الذي يقوده الرئيس السابق لولا دا سيلفا المسجون منذ أبريل الماضي بتهمة الفساد.
وأعلنت إمبراير، ثالث أكبر شركة صناعة طائرات في العالم، وبوينغ الأمريكية في يونيو الماضي، اتفاقاً مبدئياً لإنشاء شركة ثالثة لإنتاج الطائرات التجارية.
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