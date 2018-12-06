كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا وألمانيا تخفضان نبرة المطالب حول استضافة مهاجرين بالاتحاد الأوروبى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترحت فرنسا وألمانيا اليوم الخميس، أنّ حكومات الاتحاد الأوروبي التي ترفض استضافة اللاجئين قد تدفع أموالاً نظير إعفاءها من نظام التكتل الخاص بتقاسم عبء المهاجرين، في إطار مساعي لإنهاء نزاع أوروبي طويل الأمد حول الهجرة.

وقال دبلوماسيون إن الخطوة تعكس نفاد صبر التقدم في إصلاح قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.

ويهدف المقترح إلى تضييق الفجوات بين الدول في أوروبا الوسطى التي تخشى من أن مثل هذه التغييرات قد تشجع المزيد من المهاجرين، مثل إيطاليا، حيث يصل العديد من طالبي اللجوء إلى أوروبا والذين هم، بموجب القواعد الحالية، مسؤولين عن استيعابهم.