كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا ستنشر 89 ألف من رجال الأمن لمواجهة مظاهرات السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، إنّ 89 ألف فرداً من قوات الأمن سيتم نشرهم في أنحاء البلاد يوم السبت، من بينهم 8000 في باريس، حيث ستنزل السيارات المصفحة في الشوارع أيضاً.
وقال فيليب لبرنامج (تي.في 1) الإخباري المسائي في تلفزيون (تي.في 1) اليوم الخميس "نواجه أشخاص لم يأتوا إلى هنا للاحتجاج، بل للتخريب، ونريد أن نملك الوسائل لعدم منحهم الحرية لفعل ذلك".
وأضاف فيليب أنه سيتم استخدام حوالي 10 عربات مدرعة تابعة لقوات الدرك، وهي المرة الأولى منذ عام 2005 عندما اندلعت أعمال الشغب في ضواحي باريس.
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